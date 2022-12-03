Казахстанские конькобежцы завоевали две медали на турнире четырех континентов в Канаде
Команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась двумя наградами на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада).
Виталий Щиголев одержал победу на дистанции 5000 метров. Он показал время 6:22.815.
Надежда Морозова завоевала «серебро» в забеге на 3000 метров, преодолев дистанцию за 4:05.517.
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