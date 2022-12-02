Где и во сколько смотреть бой Сариев – Ким в Казахстане 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, в рамках турнира Eagle FC в Альметьевске (Татарстан) пройдет бой казахстанца Руслана Сариева и Алексея Кима.

Бой Сариева должен был стать главным в карде, но после смены соперника стал третьим по рейтингу.

Начало турнира в 20:30 по времени Астаны. Ориентировочное начало боя Руслана в 23:30.

Поединок, как и весь турнир будет в прямом эфире на ютюб канале Eagle FC

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