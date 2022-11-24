У Сариева сменился соперник по бою в Eagle FC

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Руслан Сариев Спорт Казахстана

 Казахстанский боец ММА Руслан Сариев (13-1) проведет свой бой 2 декабря в Альметьевске (Татарстан).

 Изначально его соперником должен был стать экс-претендент на титул лиги Eagle FC Рамазан Амаев, однако последний слетел с боя из-за травмы.

 Новым соперником Руслана станет Алексей Ким (6-2).

 Россиянин идет на серии из двух поражений, одно из которых потерпел от рук другого казахстанского бойца Данияра Койшыбека в марте 2021 года.

 Руслан же после поражения в титульном бою от Мансура Малачиева вернулся ярким нокаутом в бою с бразильцем Кайком Аленкаром на турнире Eagle FC в Актау.

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