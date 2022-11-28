Алмабаев и Идрис проведут схватку в Астане

18 декабря в Астане пройдет большой турнир Wrestling Stars по вольной борьбе, в котором примут участие в том числе представители ММА.

Так в одном из поединков встретятся не знающий поражений уже в течение пяти лет, боец BRAVE Асу Алмабаев и непобежденный чемпион лиги NAIZA Алиби Идрис.

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