Дуглас о вылете «Кайрата» из ЛЧ: «Есть вещи, которые невозможно объяснить – они просто случаются»

Защитник футзального «Кайрата» Дуглас Жуниор высказался о вылете из Лиги чемпионов.

«Я хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку, которую мы получили на этой неделе. Это были трудные дни. Иногда есть вещи, которые невозможно объяснить – они просто случаются. Нам просто нужно двигаться вперед, продолжать работать и сосредоточиться на новых вызовах. Спасибо «Кайрату» за такую возможность, одноклубникам за все старания. Давайте идти вперед, друзья, всё лучшее еще впереди, мы должны верить в это, давайте всегда идти вместе!», – сказал Дуглас.

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