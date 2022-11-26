Лига чемпионов. Элитный раунд. «Кайрат» сыграет с «Бенфикой», «Хрудим» против «Сент-Эндрюса»
Сегодня в Алматы пройдет последний тур элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием казахстанского клуба.
«Кайрат» сыграет против «Бенфики». Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.
Лига чемпионов
Элитный раунд
Группа С
Хрудим Чехия – Сент-Эндрюс Мальта – 18:30
Кайрат Казахстана – Бенфика Португалия – 21:00
Положение в группе: Бенфика – 4 (2), Хрудим – 4 (2), Кайрат – 1 (2), Сент-Эндрюс – 1 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Где смотреть матчи ЧМ-2022 в Казахстане? Самое полное расписание трансляций группового этапа
«Перед каждым боем прошу благословения у мамы». Жумабеков о возвращении в титульную гонку, бое с корейцем и доме для мамы
Комментарии