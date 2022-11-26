Лига чемпионов. Элитный раунд. «Кайрат» сыграет с «Бенфикой», «Хрудим» против «Сент-Эндрюса»

Сегодня в Алматы пройдет последний тур элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с участием казахстанского клуба.

«Кайрат» сыграет против «Бенфики». Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport.

Лига чемпионов

Элитный раунд

Группа С

Хрудим Чехия – Сент-Эндрюс Мальта – 18:30

Кайрат Казахстана – Бенфика Португалия – 21:00

Положение в группе: Бенфика – 4 (2), Хрудим – 4 (2), Кайрат – 1 (2), Сент-Эндрюс – 1 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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