Главный тренер «Бенфики» Пулпис: «Это была очень сложная игра, несмотря на то, что «Кайрат» уже потерял шансы на выход в Финал четырех»

Главный тренер «Бенфики» Пулпис прокомментировал итоги матча против алматинского АФК «Кайрат» в элитном раунде футзальной ЛЧ.

«Это была очень сложная игра, несмотря на то, что «Кайрат» уже потерял шансы на выход в Финал четырех. Первый тайм был за нами, мы играли лучше, у нас было достаточно моментов, чтобы забить, и мы не заслуживали того, чтобы уходить на перерыв проигрывая в счете.

Мы хорошо начали второй тайм, но после того, как восстановили равновесие, стали действовать хуже. Соперник рисковал, но мы проявили характер и показали, что «Бенфика» умеет бороться. Мы были фантастически играли в обороне, сумели выждать свой момент и одержали эту очень важную победу.

Мы выходим в Финал четырех второй год подряд, и это очень важно для нас. Мы должны по достоинству оценить достижение этой цели, все игроки проявили себя и заслужили максимальных оценок», – сказал наставник по окончании встречи, завершившейся победой его команды со счетом 2:1.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Где смотреть матчи ЧМ-2022 в Казахстане? Самое полное расписание трансляций группового этапа

«Перед каждым боем прошу благословения у мамы». Жумабеков о возвращении в титульную гонку, бое с корейцем и доме для мамы