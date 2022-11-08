Ербосынулы вышел из комы

Казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы вывели из комы, его жизни ничто не угрожает, об этом сообщили представители спортсмена.

По их словам, ближайшие две недели боксер проведет под наблюдением врачей

Ербосынулы был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы после поражения нокаутом в 12-м раунде главного боя боксерского вечера в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) против Дэвида Морреля.

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«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

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