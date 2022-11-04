Адилов подерется за пояс Eagle FC

На турнире лиги Eagle FC в Казахстане, который состоится 10 декабря 2022 года, запланирован титульный бой в наилегчайшем весе, сообщил Вестник ММА.

Действующий чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Иргит Овээнчи проведет защиту против казахстанца Санжара Адилова.

Адилов идет на серии из пяти побед, три из которых одержаны в Eagle FC. Его соперник одержал 7 побед к ряду.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета