Адилов подерется за пояс Eagle FC

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 На турнире лиги Eagle FC в Казахстане, который состоится 10 декабря 2022 года, запланирован титульный бой в наилегчайшем весе, сообщил Вестник ММА.

 Действующий чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Иргит Овээнчи проведет защиту против казахстанца Санжара Адилова.

 Адилов идет на серии из пяти побед, три из которых одержаны в Eagle FC. Его соперник одержал 7 побед к ряду.

 

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