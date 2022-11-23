КХЛ. «Барыс» против «Ак Барса» в кошачьем дерби

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«Барыс» примет «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Старт в 18:30 по Астане.

Таблица здесь.

Барыс – Ак Барс
Дата проведения
23 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
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