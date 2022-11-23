Экс-чемпион NAIZA получил от лиги 2 миллиона

22 ноября казахстанская ММА лига NAIZA совместно с Doma-Doma провели игру по регболу под названием «Batyr Ball» в спортивном комплексе “Қоныс” в рамках недели Naiza Sport Week, которая проходит в городе Актобе с 20 по 23 ноября.

В «Batyr Ball» приняли участие столичные команды TAKHTAY TEAM и TOBET TOP TEAM, мангистауская команда QQB, команда из Алматы DAR TEAM, команда Ильдара Кудайбергенова MOTIVATOR, сборная грепплеров Leg Lock TEAM и актюбинские команды “Еркін күш” и “Көк бөрі”.

«В Казахстане появилась новая игра – Batyr Ball, которая будет проходить в октагоне в рамках турниров промоушена Naiza. Я уверен, что она станет мега популярной в Казахстане. Мы строим историю нового вида спорта в стране — это симбиоз баскетбола с борьбой. Игра проходит в формате три на три в одно кольцо. Такого зрелища мир еще не видел. Возможно, в следующем году откроем лигу в Казахстане и чаще будем проводить игру Batyr Ball», – отмечает президент лиги Naiza Нурбек Карабала.

О правилах игры рассказал основатель стрит корта Doma-Doma, репер и генеральный директор БК «Астана» Самсон Аракелян (Big Som):

«Этим летом мы впервые на площадке Doma-Doma в Актау провели турнир по регболу среди баскетболистов и бойцов лиги. Собственно, это стало началом сегодняшнего Batyr Ball. У нас есть высокие цели, но все на стадии тестинга. Что касается правила игры, в октагоне играют две команды, состоящие из 3 игроков каждая. Всего 2 раунда по 3 минуты. Мяч можно передавать, бросать, отбивать, катить и вести в любом направлении. Игра ведется только руками. Допускается проведение силовых приемов. Игрокам, находящимся без мяча, разрешается удерживать друг-друга»

Общий призовой фонд игры составил 3,5 миллионов тенге. Команда-победительница игры Batyr Ball «MOTIVATOR TEAM», основателем которой является экс-чемпион лиги NAIZA в легком весе Ильдар Кудайбергенов, получила 2 миллиона тенге. За второе место команда «Takhtay Team» получила чек на 1 миллиона тенге и за 3-е место команда «Qazaqtyn Qara Balasy» получила 500 тысяч тенге.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Где смотреть матчи ЧМ-2022 в Казахстане? Самое полное расписание трансляций группового этапа

«Перед каждым боем прошу благословения у мамы». Жумабеков о возвращении в титульную гонку, бое с корейцем и доме для мамы