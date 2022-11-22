Форвард «Окжетпеса» Болов – лучший игрок Первой лиги-2022
Нападающий «Окжетпеса» Руслан Болов признан лучшим игроком Первой лиги сезона-2022.
Наибольшее количество побед, и, соответственно, звание лучшего игрока сезона 2022 завоевал нападающий «Окжетпеса» Руслан Болов. Форвард выиграл приз лучшего игрока месяца 4 из 7 месяцев (июль-октябрь) прошедшего сезона.
Также приз лучшего игрока месяца завоевывали Марлен Айманов («Экибастуз», июнь), Адама Диалло («Кайсар», май) и Санат Жумаханов («Окжетпес», апрель).
Помимо приза лучшего игрока сезона, Болов стал лучшим бомбардиром Первой Лиги, а также лучшим нападающим Первенства.
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