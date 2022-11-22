Абильдаев признан лучшим тренером Первой лиги-2022
Главный тренер «Кайсара» Султан Абильдаев признан лучшим тренером Первой лиги сезона-2022.
По итогам голосования ПФЛК Абильдаев набрал 42 балла. Под его руководством кызылординская команда стала второй в турнирной таблице Первой лиги.
Вторым среди лучших стал тренер талдыкорганского «Жетысу» Алмас Кулшинбаев, набравший 39 очков. Тройку лучших замкнул тренер кокшетауского «Окжетпеса» Сергей Попков.
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