Абильдаев признан лучшим тренером Первой лиги-2022

Теги Кайсар Sports.ru - Казахстан Султан Абильдаев ПФЛК Спорт Казахстана

Главный тренер «Кайсара» Султан Абильдаев признан лучшим тренером Первой лиги сезона-2022.

По итогам голосования ПФЛК Абильдаев набрал 42 балла. Под его руководством кызылординская команда стала второй в турнирной таблице Первой лиги. 

Вторым среди лучших стал тренер талдыкорганского «Жетысу» Алмас Кулшинбаев, набравший 39 очков. Тройку лучших замкнул тренер кокшетауского «Окжетпеса» Сергей Попков.

 

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