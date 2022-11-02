Где и во сколько смотреть «Мактаарал» – «Ордабасы» в Казахстане 6 ноября

В заключительном туре КПЛ-2022 «Мактаарал» примет «Ордабасы». Матч состоится 6 ноября в 17:00 по времени Астаны.

Игру в прямом эфире покажут Qsport и PFLK-TV.

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