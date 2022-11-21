Казбек Сагын о бое за титул NAIZA: «Наш бой не продлится всю дистанцию»

Претендент на титул NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын поделился ожиданиями от предстоящего боя с британцем Джоном Шинкейком:

«Я уже говорил и повторю, мое личное мнение, что наш бой не продлится всю дистанцию. Так что ждите».

Их бой возглавит турнир в Актобе 21 ноября.

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