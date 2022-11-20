Назарбаев об экс-президенте тайского бокса РК Масимове: «Разве Иисус знал, что Иуда — предатель?»

Первый президент РК Нурсултан Назарбаев прокомментировал расследование в отношении бывшего руководителя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова.

«Меня тоже это интересует (кто за ним стоит). Я тоже жду окончания следственного суда. Масимов много лет работал со мной. Но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос подозревал, что рядом сидящий Иуда — предатель? Поэтому посмотрим окончание суда, все вы, я думаю, узнаете» – сказал Назарбаев.

Карим Масимов являлся также почетным президентом Казахстанской Федерации Триатлона, президентом федерации тайского бокса РК и ассоциации боевых искусств.

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