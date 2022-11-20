Игроки сборной Казахстана по футболу проголосовали на выборах президента РК

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Игроки сборной Казахстана по футболу проголосовали на внеочередных выборах президента Республики Казахстана.

Футболисты проголосовали в избирательном участке, расположенном в посольстве РК в Абу-Даби (ОАЭ).

Вчера, сборная провела товарищеский матч против ОАЭ, где проиграла со счетом 1:2.

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