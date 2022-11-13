В Астане арестован марафонец-рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Марат Жыланбаев.

«Жыланбаева Марата Толегеновича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 488 (нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний) КоАП и наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Срок ареста исчислять с момента административного задержания с 11 ноября 2022 года с 17.05», – говорится в постановлении судьи Акерке Бектургановой.

В документе сообщается, что Жыланбаев 21 августа 2022 года в Астане в сквере «Цветочный сад» принял участие в митинге без получения разрешения. Тем самым нарушив законодательство Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний.

В постановлении суда отмечается, что марафонец вину не признал и пояснил, что пришел в парк убедиться действительно ли проходит культурное мероприятие.

Напомним, Жыланбаев попал под суд в 2021 году после своих критических высказываний в адрес Назарбаева. ОФ «Ар-Бедел» посчитал, что публикации именитого спортсмена якобы способны «повлиять на формирование негативного общественного мнения относительно деятельности политического лидера, негативного отношения к политической системе в РК в целом».

Затем, в январе 2022 было сообщение, что Жыланбаев выиграл иск по делу о «защите чести и достоинства» Назарбаева.

10 июля марафонец сообщил о своем аресте. В тот же день его отпустили.

Марат Жыланбаев прославился тем, что за полтора года пробежал в одиночку три крупнейшие пустыни мира, в частности, он совершил супермарафоны: в 1,2 тыс. км через азиатский Каракум за 20 дней в апреле 1992 года; в 1,7 тыс. км через африканскую Сахару за 24 дня с февраля по март 1993 года; в 1,6 тыс. км через австралийскую Большую Викторию за 22 дня с ноября по декабрь 1993 года.

Он единственный человек в мире, кому удалось такое достижение – установленный им рекорд остается непобитым уже около 30 лет. Также спортсмен совершил марафонский забег на пик Эльбрус (5642 м над уровнем моря), взобравшись на самую высокую точку Европы всего лишь за четыре дня. Жыланбаев – семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса.

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