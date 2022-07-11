Тренер Рыбакиной: «Уверен, что она почувствовала себя настоящей казашкой»

Тренер первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной Стефано Вуков высказался насчет споров о принадлежности победительницы Уимблдона.

– С тех пор, как в 2018 году Елена сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское, мы привыкли к спорным вопросам, но, честно говоря, я не понимаю, что все под нее копают? В конце концов, это теннисисты. И флаг не имеет значения.

У Елены долгая история взаимоотношения с федерацией тенниса Казахстана, они очень помогли ей и поздравили с победой. Я уверен, что в этот момент она почувствовала себя настоящей казашкой.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Вспомнишь всех соперников «Тобола» в еврокубках?

😍 Елена Рыбакина – первая победительница Уимблдона из Казахстана и просто милая теннисистка. Знакомимся ближе