Капитан сборной Казахстана Тагыберген: «В ОАЭ прекрасное отношение к футболу, отличные поля и стадионы. Думаю, мы тоже дойдем до такого уровня»

Асхат Тагыберген, который является капитаном сборной Казахстана по футболу, высказался о важности предстоящего товарищеского матча со сборной ОАЭ.

«С этим соперником впервые будем играть. После поражения Узбекистану будем стараться выложиться на 200%. Для своей страны, своих болельщиков постараемся добиться победы.

Думаю, в ОАЭ прекрасное отношение к футболу, отличные поля и стадионы. Думаю, мы тоже дойдем до такого уровня в Казахстане», — заявил Тагыберген.

Отметим, что встреча начнется в 21:30 по астанинскому времени и состоится в Абу-Даби.

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