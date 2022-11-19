Федерация футбола ОАЭ о матче с Казахстаном: «Результаты не так важны в подобных противостояниях»

Сборная ОАЭ по футболу определила основные цели, которые будет преследовать в товарищеском матче с национальной командой Казахстана, который состоится сегодня в Абу-Даби.

Накануне футболисты ОАЭ провели заключительную тренировку перед поединком.

«Наша команда провела несколько тренировок после матча с Аргентиной и завершила подготовку к игре с Казахстаном, в ходе которой [главный тренер сборной ОАЭ] Арруабарена определил готовность игроков к матчу.

Тренерский штаб стремится получить больше технических преимуществ с помощью товарищеских матчей, которые проводит сборная, независимо от результатов, которые не так важны в подобных противостояниях», — пишется на официальном сайте Футбольной ассоциации ОАЭ.

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