В Петропавловске на стадионе «Карасай» сделают новое поле с подогревом и автополивом

Заместитель акима Северо-Казахстанской области сообщил о планах реконструкции стадиона в городе Петропавловск.

— Для проведения футбольных матчей в соответствии со всеми нормами и критериями стандартов UEFA возникла необходимость реконструкции стадиона «Карасай». На сегодняшний день разработан проект реконструкции и определен подрядчик.

Проектом предусмотрен подогрев и автополив футбольного поля, установка освещения, звукового оборудования и электронного табло, — рассказал Сатжан Аблалиев во время онлайнтура по инвестпроектам в сфере строительства.

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