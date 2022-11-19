Защитник сборной Узбекистана Ашурматов о матче с Казахстаном: «Все говорили про дерби. Но по факту она была лишь товарищеской игрой»

Защитник сборной Узбекистана по футболу Рустам Ашурматов прокомментировал товарищеский матч с Казахстаном.

«Я не думаю, что мы будем фаворитами в этом матче. Потому что Россия в любом состоянии — фаворит. Но игра, я думаю, будет равная. Сейчас не могу сказать, кто выиграет.

Это простой товарищеский матч. И для нас, и для соперника. До этого мы сыграли с Казахстаном, и вокруг матча тоже было много разговоров: дерби, дерби, дерби. Но и та игра тоже по факту была лишь товарищеским матчем и этапом подготовки. Так что мы нормально готовимся», — сказал Ашурматов.

Товарищеский матч Узбекистан — Россия состоится в Ташкенте завтра, 20 ноября.

Напомним, что встреча Узбекистана и Казахстана в Ташкенте завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

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