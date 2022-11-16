Асхат Тагыберген о матче с Узбекистаном: «Мы находимся на новом этапе развития и показываем другой футбол»

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген поделился ожиданием от предстоящего товарищеского матча против Узбекистана.

– Встречаемся с Узбекистаном впервые с 2007 года. Можно сказать, это центральноазиатское дерби. Мы давно не играли. Завтра будет хорошая игра. Для каждого спортсмена важно побеждать в каждом матче. Для этого мы выходим на поле. Мы с моим одноклубником Игорем Сергеевым поспорили.

– Можете сказать, на что поспорили?

– Нет, это личное (смеется).

– Многие казахстанские и узбекистанские специалисты отмечают у футболистов соперника высокое техническое мастерство. Эксперты также считают, что Узбекистан является фаворитом в завтрашнем матче. Верны ли их оценки?

– У каждого есть свое мнение, как у болельщиков, так и у специалистов. Традиционно игроки сборной Узбекистана показывают техничный футбол. Но и мы находимся на новом этапе развития и показываем другой футбол. Результаты последних матчей Лиги наций тому подтверждение.

– Вы обсуждали предстоящую игру с одноклубником Игорем Сергеевым, каково его мнение?

– Конечно, разговаривали. Мы были вместе в этот момент. Он сказал пусть победит сильнейший.

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