Сборная Казахстана сыграет против Узбекистана в новой форме

В товарищеском матче против Узбекистана Казахстан сыграет в новой форме: вместо традиционных желто-синих цветов команда выйдет на поле в серой футболке с белыми вставками.

Напомним, ранее Казахстанская федерация футбола заключила соглашение с УЕФА, которое предусматривает возможность создания индивидуального дизайна экипировки, представляющего национальную идентичность, сообщили в Федерации.

Новую футбольную экипировку будут использовать с сезона 2023 года.

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