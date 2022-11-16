Астанов, Оразов, Алип: опубликован стартовый состав сборной Казахстана на матч с Узбекистаном

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Опубликован стартовый состав сборной Казахстана на товарищеский матч с Узбекистаном.

Вратарь: Игорь Шацкий

Защитники: Михаил Габышев, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов

Полузащитники: Асхат Тагыберген (к), Аслан Дарабаев, Рамазан Оразов, Эльхан Астанов

Нападающий: Абат Аимбетов

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