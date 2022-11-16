Астанов, Оразов, Алип: опубликован стартовый состав сборной Казахстана на матч с Узбекистаном
Опубликован стартовый состав сборной Казахстана на товарищеский матч с Узбекистаном.
Вратарь: Игорь Шацкий
Защитники: Михаил Габышев, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Тимур Досмагамбетов
Полузащитники: Асхат Тагыберген (к), Аслан Дарабаев, Рамазан Оразов, Эльхан Астанов
Нападающий: Абат Аимбетов
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