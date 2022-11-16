Магомед Адиев: «Казахстан и Узбекистан – братские народы»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в преддверии товарищеского матча против Узбекистана поделился ожиданиями от встречи и оценил выступление сборной в Лиге наций.

– От имени футбольного сообщества Узбекистана хотим поздравить вас с успешным выступлением в Лиге наций УЕФА. Какие ожидания от завтрашнего матча?

– Спасибо большое за поздравления! Я всегда считал и буду считать, что Казахстан и Узбекистан – братские народы. Можно сказать, что ожидаем «братское» дерби. Однако, как я и говорил, на футбольном поле все сентиментальности отходят на второй план. Конечно, к завтрашней игре подойдем во всеоружии. Мы с большим уважением относимся к нашему сопернику. Постараемся проявить те задумки, которые мы попытались наиграть за небольшой срок. Какой будет результат – покажет игра.

– Насколько важно одержать победу над сборной Узбекистана?

– Любому тренеру и футболисту важно побеждать. Если говорить о принципиальном моменте, то у нас нет как таковой принципиальности. Наша первоочередная задача – подготовка к отборочному раунду Евро-2024.

– Перед стартом в Лиге наций были претензии по выбору состава сборной Казахстана. Как Вы оцените выступление в Лиге наций?

– Претензии и недовольства будут всегда. На меня они абсолютно не влияют. Я даже по-своему рад, когда обсуждают выбор тренерского штаба. Если это происходит среди болельщиков и экспертов, значит я делаю свою работу правильно. Это нормальный процесс. Самые главные претензии и сомнения бывают у меня в голове. Убедить самого себя – это самое сложное. Если ты убедил себя, значит ты убедишь остальных. Что касается Лиги наций, считаю, мы достойно прошли этот промежуточный этап. Однако это уже в прошлом, сейчас у нас другие задачи. Нас ждет ряд товарищеских матчей, в которых мы должны сыграть достойно и подготовиться к квалификации Евро-2024.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов