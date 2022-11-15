Магомед Адиев о вызове Исламхана в сборную: «Это не спонтанное решение»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о вызове Бауыржана Исламхана.

– Мы не сторонники сборной резких и больших движений. Со стороны болельщикам и любителям футбола может показаться, что это спонтанное решение. На самом деле оно не было таким. Просто мы немного в своем штабе это проговаривали. Исламхан на протяжении полтора месяца индивидуально работал по нашему плану тренера по физической подготовке. Мы его готовили к этому сбору. Он довольно-таки в нормальном функциональном состоянии. Наши нагрузочные тренировки показали, что он нагрузку держит. Понятно, что у него на протяжении двух лет не было каких-то игровых взаимодействий с ребятами. Поэтому его и пригласили, чтобы он это ощутил, чтобы он посмотрел на нас, а мы на него. В целом я остался довольным увиденным и считаю, что он и впредь будет вести работу под нашим наблюдением. Думаю, к нашим мартовским играм он будет в сборной как боевая единица и он нам поможет.

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