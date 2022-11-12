«Ордабасы» стал обладателем Кубка, обыграв в дополнительное время «Акжайык»

Сегодня в Астане прошел финал Кубка Казахстана по футболу, где «Ордабасы» обыграл в дополнительное время «Акжайык»

Голы у шымкентцев забили Самат Шамши (26’), Всеволод Садовский (51’), Максим Федин (76’), Луиш Гедеш (98’) и Эльхан Астанов (118’ с пен.).

У уральцев отметился дублем Тома Табатадзе (11’, 67’), также забили Завен Бадоян (7’), Максим Каленчук (73’).

Ордабасы – Акжайык – 5:4

Голы: Шамши 26, Садовский 51, Федин 76, Гедеш 98, Астанов 118, с пен. – Бадоян 7, Табатадзе 11, 67, Каленчук 73.

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