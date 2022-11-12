Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» играет с «Иртышом», «Актобе» против «Арлана»

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Сарыарка – Иртыш – 17:00

Актобе – Арлан – 18:00

Бейбарыс – Кулагер – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.

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