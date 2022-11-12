Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» играет с «Иртышом», «Актобе» против «Арлана»
Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.
Сарыарка – Иртыш – 17:00
Актобе – Арлан – 18:00
Бейбарыс – Кулагер – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Астаны.
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