Седнев: «Этот матч для нас больше, чем просто финал Кубка»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев поделился ожиданиями от финального матча OLIMPBET-Кубка Казахстана против «Акжайыка».

– Насколько команда готова, узнаем завтра. Сейчас тяжело говорить об этом. Но я доволен подготовкой команды к этому матчу, во всяком случае я не ощущаю внутри коллектива окончания сезона, все ждут этого матча, нет никакой расслабленности после сезона. Возможно, виной тому матчи в конце сезона, которые не несли какого-то турнирного значения, но мы их расценивали, как репетицию финального матча. По сути, мы молодая команда, у которой не так много опыта играть важные матчи.

- Буквально не так давно здесь же Вы играли против «Астаны», оставшись очень недовольным тем, как действовала команда. Тогда не удалось достучаться до своих футболистов, нужна ли будет на финал мотивационная речь?

– Я не сторонник мотивационных речей, это все-таки больше разовый эффект. Я больше уповаю на готовность команды, на ее общее состояние. Мы не имеем опыта больших матчей, вчера я спросил у ребят, кто из них имел опыт матчей подобного уровня, оказался лишь один футболист, который четырежды принимал участие в финальных играх. Что касается полуфинала с «Астаной», то этот матч оставил для меня большой осадок, в большой степени это была моя проблема. Вопрос не в том, что достучался я до них или нет, просто бывают матчи, когда нельзя уповать лишь на свой класс, который пока не очень высокий, а нужно играть на тех качествах, которые действительно у тебя сильны и присуще. Матч с «Астаной», как раз был случаем, когда мы пытались сыграть на классе, выглядело это все смешно и карикатурно. Та победа не доставила положительных эмоций, в раздевалке была гробовая тишина, и это станет колоссальным опытом для всех нас. Если говорить о завтрашнем матче, то я очень надеюсь, что наши футболисты будут готовы к матчу, они будут понимать цену финала. Я не боюсь, что они перегорят, если они хотят играть на таком уровне, они должны уметь справляться со своими эмоциями. Мы понимаем степень ответственности, этот матч достаточно судьбоносен для клуба, мы хотим помочь «Ордабасы» решить проблемы, которые накопились не при нашем участии. Поэтому этот матч намного больше, чем просто финал Кубка.

- Не боитесь ли Вы недооценки соперника, в связи с тем, что «Акжайык» вылетел из Чемпионата в этом сезоне?

– Не может быть речи о недооценки. Нам предстоит матч с очень сильной и организованной командой, которая, на мой субъективный взгляд, не по делу вылетела из Чемпионата. Мы дважды встречались, и не смотря на результат, игры получились очень тяжелыми. Поэтому я даже не допускаю такой мысли, что мы можем отнестись к сопернику пренебрежительно. Наоборот, я жду очень интересного боевого матча, финал Кубка – это то, что у многих игроков, тренеров бывает раз в жизни.

- Как Вы считаете, будет ли готов Астанов к матчу, с учетом того, что он был лидером команды по ходу сезона, но с осени у него пошел спад?

– Действительно, сезон Эльхану удается. Не могу сказать, что у него был спад. Молодому игроку, который еще в прошлом году был в качестве резервиста, брать на себя бремя лидерства очень непросто. При этом он практически не имел отдыха, приезжая из клуба в сборную, и обратно. Видя его неплохое функциональное состояние, мы на него рассчитывали в основном составе. Но думаю, что у ему не хватило эмоций на весь сезон. Он способен вырасти в большого футболиста, но насколько он со всем этим справится будет зависеть его будущее. От чистого сердца желаю ему только всего самого хорошего, я знаю, какой он чистый и светлый человек и как он сам переживает всю эту ситуацию. Естественно, к завтрашнему матчу он готов, рвется в бой, но у нас есть еще сутки до игры.

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