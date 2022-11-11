Омаров о предстоящем финале Кубка: «Есть осадок после вылета из чемпионата, но сейчас есть шанс впервые выиграть Кубок»

Капитан «Акжайыка» Бауыржан Омаров на пресс-конференции перед финальным матчем Кубка Казахстана рассказал о подготовке команды к последнему матчу сезона.

– «Акжайык» впервые в истории вышел в финал Кубка Казахстана, чему мы все рады. Начали подготовку дома в Уральске, затем 8 ноября прилетели в Астану, чтобы лучше акклиматизироваться, привыкнуть к полю. Все настроены только на победу, готовы дать бой «Ордабасы». Соперника хорошо знаем, дважды играли с ними в чемпионате. Хотим реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Чемпионата победой в Кубке. Хотим привезти Кубок в Уральске.

– Ждете ли Вы завтра поддержку от болельщиков на трибунах «Астана Арены»?

– Как я знаю, многие болельщики из Уральска едут на матч, так что надеюсь, что мы не останемся без поддержки.

– Вы дважды в чемпионате проиграли «Ордабасы». Есть ли какой-то страх с этим связанные перед завтрашним матчем?

– Страха однозначно нет. Волнение? Думаю, что есть, все-таки нам предстоит играть в финале, но минут 5-10 на старте и волнение пройдет.

– Команда вылетела из Чемпионата, в каком настроении теперь команда подходит к финалу Кубка?

– Правильно подметили, после матчей Чемпионата есть осадок, настроения ни у кого не было. Но сейчас у нас впервые в истории клуба есть шанс выиграть Кубок, поэтому настроение и другие факторы уходят на второй план.

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