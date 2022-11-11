Тренер «Акжайыка» Пикущак: «Готовы ко всему, что может случиться в финале. Серию пенальти мы тренировали»

Старший тренер «Акжайыка» Игорь Пикущак поделился ожиданием от финального матча OLIMPBET-Кубка Казахстана против «Ордабасы».

– Ждем положительный для нас результат. Не секрет, что мы нацеливались на кубок, внутри команды обговаривали эти задачи. Еще ранее – с групповой стадии – мы настраивались на этот результат. Как сказал наш капитан, это достижение – история клуба. Мы полны желания выиграть этот матч. По поводу подготовки – психологическое составляющее футболистов не в лучшей форме. Но нам нужно реабилитироваться, нужно завтрашний матч отыграть не так, как мы заканчивали чемпионат. Нам нужно быть агрессивными, быть жаждущими, то есть показать тот футбол, который мы показывали на групповой стадии летом. На этой стадии мы показали характер, волю к победе, и, что самое важное, качество. Мы одержали несколько хороших побед. Нужно вспомнить тот настрой. Постараемся сделать невозможное возможным.

– Насколько оптимальным будет состав на финал Кубка?

– Потери есть небольшие. Но примерно 95% футболистов готовы к игре. Контракты были подписаны до конца чемпионата, сейчас же мы их продлили. Практически все в строю.

– В чемпионате «Акжайык» два раза уступил «Ордабасы», но эти матчи были сыграны в первой половине года. Начиная примерно с сентября у шымкентского клуба был некий спад в результатах. Исходя из этого фактора, ваш тренерский штаб поменял ход подготовки? Будут ли какие-то сюрпризы?

– У нас будет еще одна дополнительная теория, где мы дадим футболистам определенные тактические установки. Подготовка проходит в плановом режиме. Что касается «Ордабасы», то они закончили чемпионат на пятом месте в турнирной таблице, пробились в финал кубка. Считаю, что это хорошие результаты и завтра нам будет противостоять сильная команда.

– Готова ли команда к серии послематчевых пенальти?

– Все ситуации, связанные с игрой, проработаны. Конечно же, мы тренировали серию пенальти. Мы готовы ко всему, что может случится во время игры.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

«Наши молитвы с тобой». Ербосынулы проиграл бой за титул нокаутом, после чего оказался в искусственной коме

Главный бренд Казахстана – шоколад. Его дарили Месси и Роналду, а амбассадором фабрики стал боец UFC Рахмонов