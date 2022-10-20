Тренер «Акжайыка» Пикущак об игре с «Таразом»: «Это был очень важный матч, у нас была серия неудач»

Главный тренер «Акжайыка» Игорь Пикущак прокомментировал победу в полуфинале Кубка Казахстана над «Таразом» (5:3).

– Мы очень счастливы, что добились исторической победы. Подарили городу и болельщикам праздник! Это был очень важный матч, у нас была серия неудач. Постарались реабилитироваться за те матчи, где мы упустили. Понятно, что это Кубок и мы настраивались изначально пройти в этом турнире. Не просто как можно дальше, а, действительно, говорили про финал. У нас получилось. Ребята абсолютно выполнили запланированную установку. Да, где-то в концовке упустили и позволили «Таразу» забить несколько мячей необязательных. Но не будем опускать соперника. «Тараз» – достаточно неплохая, квалифицированная команда, которая хорошо контролирует мяч, и мы это знали. Особенно в первом тайме нам удалось нейтрализовать их сильные стороны. Во втором тайме с заменами немного не попали, игра пошла от ворот к воротам. Итогом мы очень довольны. Очень счастливы, что удалось добиться победы.

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