Капитан «Акжайыка» Омаров: «В Кубке хотим реабилитироваться перед болельщиками»

Капитан «Акжайыка» Бауыржан Омаров поделился своими ожиданиями от финал Кубка Казахстана против «Ордабасы», который состоится 12 ноября на «Астана Арене».

– Ждем хорошей интересной игры в Астане. Постараемся показать большую самоотдачу в финальном матче. В этом году, к сожалению, вылетели из КПЛ, поэтому в Кубке хотим реабилитироваться перед нашими болельщиками и подарить им победу. Думаю, что будет очень хорошая, обоюдоострая игра.

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