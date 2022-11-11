Девять казахстанских боксеров вышли в финал Чемпионата Азии

В Аммане продолжается Чемпионат Азии по боксу, в рамках которого сразу девять казахстанцев вышли в финал.

За золото подерутся Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Сакен Бибосынов (51), Сабырхан Махмуд (54), Серик Темиржанов (57), Дулат Бекбауов (67), Асланбек Шымбергенов (71), Нурканат Райыс (75), Айбек Оралбай (92), Камшыбек Конкабаев (92 +).

Помимо этого, уже трое казахстанцев Саматали Тольтаев, Нурбек Оралбай, Сагындык Тоганбай завоевали бронзовые медали.

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