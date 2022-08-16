Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Казахстана по футболу

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу.
Команды, занявшие первые места в своих группах, в четвертьфинале сыграют дома.
- «Тараз» – «Шахтер»
- «Кайрат» – «Акжайык»
- «Астана» – «Мактаарал»
- «Кайсар» – «Ордабасы»
Матчи пройдут 31 августа.
В полуфинале победитель 1-й пары сыграет с победителем 2-й, а выигравшие в 3-й и 4-й парах встретятся между собой.
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