Состоялась жеребьевка плей-офф Кубка Казахстана по футболу

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу.

Команды, занявшие первые места в своих группах, в четвертьфинале сыграют дома.

«Тараз» – «Шахтер»

«Кайрат» – «Акжайык»

«Астана» – «Мактаарал»

«Кайсар» – «Ордабасы»

Матчи пройдут 31 августа.

В полуфинале победитель 1-й пары сыграет с победителем 2-й, а выигравшие в 3-й и 4-й парах встретятся между собой.

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