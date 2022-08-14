Стали известны все участники плей-офф Кубка Казахстана по футболу

Стали известны четвертьфиналисты Кубка Казахстана по футболу.

По итогам группового этапа в следующую стадию турнира пробились алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы», кызылординский «Кайсар», уральский «Акжайык», «Тараз», атакентский «Мактаарал», карагандинский «Шахтер» и «Астана».

Отметим, что покинули турнир действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол» и лидирующий в Казахстанской Премьер-Лиге «Актобе».

Матчи четвертьфинала согласно расписанию ПФЛК состоятся 31 августа, полуфиналы — 19 октября, а финал — 12 ноября.

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