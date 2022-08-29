Стало известно время начала матчей 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу

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Опубликовано время начала матчей четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу.

Кубок Казахстана 1/4 финала

31 августа (среда)

  • 19:00* «Кайрат» — «Акжайык»
  • 19:00 «Тараз» — «Шахтер»
  • 21:00 «Астана» — «Мактаарал»
  • 21:00 «Кайсар» — «Ордабасы»

* во всех играх указано время по Нур-Султану.

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