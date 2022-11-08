КХЛ. «Барыс» против «Витязя»

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«Барыс» дома сыграет с «Витязем» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Старт в 19:30.

Посмотреть игру можно на телеканале Qazsport.

Таблица здесь.

Барыс – Витязь
Дата проведения
8 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

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