КХЛ. «Барыс» против «Витязя»
«Барыс» дома сыграет с «Витязем» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Старт в 19:30.
Посмотреть игру можно на телеканале Qazsport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 8 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
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