Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по шорт-треку

Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по шорт-треку. Он проходит в городе Солт-Лейк-Сити, США.

В гонке на 500 метров казахстанский спортсмен уступил только канадцу Максиму Лауну. Тройку лидеров замкнул южнокореец Ли Чжун Со.

Кроме того, сегодня Нуртилек Кажигали выступил в финале на 1500 метров и занял пятое место.

Ранее, на первом этапе в канадском городе Монреаль мужская сборная завоевала серебро в эстафете на 5000 метров.

Один из этапов Кубка мира по шорт-треку пройдет в Казахстане. 9 декабря спортсменов из 30 стран будет принимать Алматы.

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