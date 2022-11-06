Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по шорт-треку
Абзал Ажгалиев завоевал серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по шорт-треку. Он проходит в городе Солт-Лейк-Сити, США.
В гонке на 500 метров казахстанский спортсмен уступил только канадцу Максиму Лауну. Тройку лидеров замкнул южнокореец Ли Чжун Со.
Кроме того, сегодня Нуртилек Кажигали выступил в финале на 1500 метров и занял пятое место.
Ранее, на первом этапе в канадском городе Монреаль мужская сборная завоевала серебро в эстафете на 5000 метров.
Один из этапов Кубка мира по шорт-треку пройдет в Казахстане. 9 декабря спортсменов из 30 стран будет принимать Алматы.
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