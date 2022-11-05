Бахтиер Зайнутдинов: «Разговаривал с Шомуродовым, он говорил — очень интенсивные занятия, высокие нагрузки в Италии»
Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал об общении с экс-одноклубником Эльдором Шомуродовым.
— Мы с ним на связи, постоянно созваниваемся. Спрашиваю у него — как там тренировки, как уровень футбола в Италии. Он говорит — очень интенсивные занятия, высокие нагрузки.
Правда сейчас он не очень много играет, большая конкуренция с Пауло Дибалой и Андреа Белотти.
— Как ему работается с Моуриньо?
— Элдору нравится. Думаю, это мечта каждого игрока — поработать с таким тренером.
— Не звал тебя?
— Если только как туриста в гости (улыбается).
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