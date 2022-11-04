Мясникова об отношениях: «Хотела бы, чтобы парень был казахом»

Игрок сборной Казахстана и московского ЦСКА Юлия Мясникова рассказала о личной жизни:

– У 3-4 футболисток в нашей команде есть дети и мужья. Некоторые из них замужем за футболистами. Нередки случаи, когда они возвращаются в футбол через 2 года после рождения ребенка.

Что касается моей личной жизни, у меня пока нет парня, который мне нравится. Я прихожу на тренировку каждое утро, потом иду домой и обедаю. Посплю один час и снова иду на вечернюю тренировку. И только после всего этого я еду домой, а пока купаюсь и готовлю кушать, становится поздно. На следующий день в 8 утра я снова должна идти на тренировку. Это повторяется каждый день и между этими делами трудно найти время, чтобы просто поговорить с людьми. Но я бы хотела, чтобы мой парень был казахом.

Напомним, в ноябре Мясникова выиграла Кубок России. В финале ее ЦСКА обыграл «Зенит» – 2:1.

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