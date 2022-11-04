Мясникова выиграла Кубок России. В финале ЦСКА обыграл «Зенит»

ЦСКА обыграл (2:1) в финале женского Winline Кубка России. Игра проходила на «Газпром Арене».

Защитник сборной Казахстана Юлия Мясникова провела матч на скамейке запасных.

ЦСКА во второй раз в своей истории выиграл Кубок России. В первый раз команда выигрывала в 2017 году.

Женский Кубок России

Финал

«Зенит» – ЦСКА – 1:2 (0:2, 1:0)

Голы: 0:1 – Петрова (36), 0:2 – Онгене (45), 1:2 – Цыбутович (47).

«Зенит»: Гриченко, Цыбутович, Якупова (Гживиньска, 46), Трофимова (Шестернева, 85), Симановская (Семенова, 66), Лазаревич, Кипяткова, Диаш (Кики, 46), Куропаткина, Пантюхина, Поздеева.

ЦСКА: Щербакова, Братко, Дамьянович, Алексеева, Плешкова, Смирнова, Черномырдина, Петрова, Онгене (Бакланова, 86), Коваленко (Яковлева, 71), Ордега.

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