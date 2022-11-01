Защитник сборнок Казахстана Мясникова будет выступать за «Амкал»

Капитан женской сборной Казахстана по футболу, защитник ЖФК ЦСКА Юлия Мясникова будет представлять «Амкал» в Winline Медиалиге.

Юлия приняла участие в челлендже Winline Медиалиги, в будущем она будет появляться и в других роликах, сообщает официальный телеграм-канал «Амкала».

Сейчас ЖФК ЦСКА находится на 2-м месте в своей подгруппе Чемпионата России среди женщин. В пятницу 4 ноября ЦСКА встретится с «Зенитом» в финале Кубка России.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета