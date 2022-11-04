Эксперты дают расклады на 15-й тур Чемпионата Англии по футболу

В эти выходные пройдут матчи 15 тура Английской Премьер Лиги. Яркие противостояния будут транслироваться в ОТТ Setanta. Главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET подготовила подборку матчей, которые точно скрасят ваш уикенд.

5 ноября в 21:00 по времени Астаны сыграют Манчестер Сити против Фулхэм.

Манчестер Сити – Фулхэм

Ман Сити, безусловно, знает, что он фаворит в этой встрече и очередной титул никуда не денется. В их руках сейчас козырь – Холланд, забивший в 11 матчах 17 голов. Впрочем, подопечные Хосепа Гвардиолы выигрывали Фулхэм 12 раз подряд. Что касается Фулхэм, коллектив находится на седьмом месте в таблице, но имеет один из худших показателей по пропущенным голам, а Сити, как раз таки, один из лидеров Премьер-лиги по забитым мячам в ворота противников.

Аналитики компании 1XBET считают, что победа за Манчестер Сити и предлагает за его победу коэффициент 1.155 и за их соперников целых 19! Ничья оценивается в коэффициент 10.

6 ноября болельщиков ждет интересное трио: в 18:00 матч между Челси и Арсеналом, в 20:00 сыграют Астон Вилла и Манчестер Юнайтед, а уже в 22:30 Тоттенхэм встретятся с Ливерпулем.

Челси – Арсенал

Лондонские команды подходят к игре в прекрасном настроении, но с определенно разными турнирными задачами.

Канониры располагаются на первой строчке в таблице и явно хотят удержать лидерство, в то время как Челси, который разгромно проиграл Брайтону в прошлом туре, вынужден стоять на шестом месте. В этом противостоянии имеется несколько интересных моментов. Последние две встречи остались за Арсеналом. Особенно показателен матч в апреле в АПЛ, когда красно-белые сыграли с синими 4-2. Челси провел матч в Лиге Чемпионов в среду, когда Арсенал отыграл матч в Лиге Европы в четверг. Один день передышки или подготовки к сопернику может стать решающим фактором. Ещё один факт, который может повлиять на игру – неравные составы. Несмотря на большую скамейку у Челси, основной костяк команды травмирован. Серьезные травмы Джеймса, Фофана и Канте, предположительный разрыв мышцы у Чилвелла и повреждение вратаря Кепы точно не дают преимущества команде. У Арсенала же наоборот, ранее травмированные Зинченко и Сака были замечены на тренировочной площадке и могут выйти в матче против соседей.

Компания 1XBET предлагает выбрать победителем Челси за 2.68 и Арсенал за 2.81. То, что команды поделят очки – 3.48.

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Надеемся, что Астон Вилла с новым главным тренером – Унаи Эмери покажет высший уровень, так как бирмингемцы в 3 последних турах показали свою нестабильность. После крупного поражения в игре с Фулхэмом коллектив разгромил «Брентфорд», а в прошлом туре снова унизительно проиграли Ньюкаслу. Что касается подопечных Эрика тен Хага, в последнем туре они одержали тяжелую победу над Вест Хэмом. Сейчас манкунианцы пятые в таблице, но по потерянным очкам идут вровень с Тоттенхэмом, который занимает 3-е место.

Главный спонсор спортивных эмоций предлагает коэффициент 3.52 за Астон Виллу, 2.152 за Манчестер Юнайтед и 3.72 за ничью.

Тоттенхэм – Ливерпуль

Лондонцам сначала не совсем везло, ведь коллектив потерпел два поражения от Манчестер Юнайтед и Ньюкасла, однако после подопечные Антонио Конте собрались и выиграли на выезде Борнмуту. Сейчас Тоттенхэм продолжает удерживать за собой 3-е место в турнирной таблице с отставанием от лидера в 5 очков. А если говорить о их соперниках, подопечные Юргена Клоппа находятся в глубоком кризисе. Они в последних двух турах поочередно уступили Ноттингем Форест и Лидсу, хотя эти клубы борются лишь за выживание в Премьер-лиге.

Компания 1XBET предлагает за победу Тоттенхэма коэффициент 3.38, а фаворитом встречи является Ливерпуль с коэффициентом 2.15. Равный счет будет с вероятностью 3.9 коэффициент.

Запаситесь снэками, соберитесь с друзьями и наслаждайтесь футболом вместе с главным спонсором спортивных эмоций – компанией 1XBET! Напомним, что ставки на матчи Чемпионата Англии участвуют в акции АВТОБУМ 2.0, где у каждого участника есть шанс выиграть один из девяти Лексус!