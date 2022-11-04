Устименко обошел Эрича в топ-10 вратарей-рекордсменов «Кайрата»
22-летний вратарь «Кайрата» Данил Устименко вошел в топ-10 вратарей-рекордсменов алматинского клуба по сыгранным матчам в КПЛ.
За «Кайрат» Устименко дебютировал 1 июля 2020 года в матче против «Жетысу» (3:0). За алматинский клуб в КПЛ провел 32 матча и пропустил 35 мячей.
Всего за «желто-черных» в КПЛ выступали 35 вратарей.
Вратари-рекордсмены «Кайрата»:
1. Евгений Набойченко – 130 матчей;
2. Стас Покатилов – 120 матчей;
3. Александр Екторов – 89;
4. Илья Юров – 77;
5. Владимир Плотников – 76;
6. Виталий Кафанов – 73;
7. Сергей Бойченко – 42;
8. Даниил Рихард – 40;
9. Данил Устименко – 32;
10. Ненад Эрич – 31.
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