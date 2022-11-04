Устименко обошел Эрича в топ-10 вратарей-рекордсменов «Кайрата»

22-летний вратарь «Кайрата» Данил Устименко вошел в топ-10 вратарей-рекордсменов алматинского клуба по сыгранным матчам в КПЛ.

За «Кайрат» Устименко дебютировал 1 июля 2020 года в матче против «Жетысу» (3:0). За алматинский клуб в КПЛ провел 32 матча и пропустил 35 мячей.

Всего за «желто-черных» в КПЛ выступали 35 вратарей.

Вратари-рекордсмены «Кайрата»:

1. Евгений Набойченко – 130 матчей;

2. Стас Покатилов – 120 матчей;

3. Александр Екторов – 89;

4. Илья Юров – 77;

5. Владимир Плотников – 76;

6. Виталий Кафанов – 73;

7. Сергей Бойченко – 42;

8. Даниил Рихард – 40;

9. Данил Устименко – 32;

10. Ненад Эрич – 31.

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