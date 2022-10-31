Кекер высказался о возвращении Исламхана в «Кайрат»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер ответил на вопрос о возможном возвращении в алматинский клуб Бауыржана Исламхана.

– Бато – супер-игрок, много лет был капитаном команды. Да, он посещает наши матчи, и я скажу даже больше, сегодня он зашел в раздевалку после игры, поздравил ребят с победой. Решение о будущем будет принимать только он. Мы бы, конечно, хотели, чтобы он был в «Кайрате». Но у нас есть стратегия, в том числе в финансовом плане, что-то мы не можем делать.

Мы скоро узнаем, где он будет играть, вроде бы 9 ноября он уже официально имеет право тренироваться с профессиональной командой. Но где бы Исламхан не продолжил карьеру, это хорошо для казахстанского футбола, потому что такие игроки украшают лигу.

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