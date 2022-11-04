«Кайрат» продлил контракты с Сейдахметом, Анарбековым и Крачковским

«Кайрат» объявил о продлении контрактов с тремя игроками.

Алматинцы продлили соглашения с Темирланом Анарбековым и российским полузащитником Антоном Крачковским сроком до конца 2024 года, а с Еркебуланом Сейдахметом по обоюдному согласию была активирована опция продления еще на один сезон.

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