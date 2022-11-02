Матч Испания – Коста-Рика 23 ноября на Чемпионате мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана

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Сборные Испании и Коста-Рики встретятся в 1-м туре группы «Е» Чемпионата мира по футболу 2022. Матч состоится 23 ноября в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Olimpbet дает коэффициент 1.21 на победу Испании, шансы костариканцев оцениваются в 17. Ничью можно взять за 6.57. 

Календарь ЧМ-2022 здесь.

Испания – Коста-Рика
Дата проведения
23 ноября, 19.00, «Al Thumama Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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