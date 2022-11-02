Матч Испания – Коста-Рика 23 ноября на Чемпионате мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана

Сборные Испании и Коста-Рики встретятся в 1-м туре группы «Е» Чемпионата мира по футболу 2022. Матч состоится 23 ноября в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

Olimpbet дает коэффициент 1.21 на победу Испании, шансы костариканцев оцениваются в 17. Ничью можно взять за 6.57.

Календарь ЧМ-2022 здесь.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета